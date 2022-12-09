Новосибирский аэропорт Толмачево с начала 2022 года обслужил 7 млн пассажиров. Фото: пресс-служба Толмачево.

В новосибирском аэропорту Толмачево с начала 2022 года приняли 7 млн пассажиров. Цифра стала рекордной с момента основания воздушной гавани. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, 7-миллионным пассажиром стал новосибирец Мирон Петренко. Он вместе с семьей вылетел в Москву.

В аэропорту поздравили юбилейного пассажира. Ему вручили сертификат на перелет, подарили сертификат на обслуживание в VIP-зале и сувениры. Также новосибирцам вручили сувениры от компаний-партнеров.

Коммерческий директор Толмачево Станислав Таравков отметил, что аэропорт за всю 65-летнюю историю впервые обслужил такое рекордное число пассажиров.

– По итогам 2022 года ожидается, что общий пассажиропоток аэропорта увеличится на 800 тысяч по отношению к 2021 году и достигнет отметки 7,6 миллионов пассажиров, – сказал коммерческий директор.

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