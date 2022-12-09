В мэрии Новосибирска показали новогодние подарки, которые отправят детям из Беловодского района ЛНР

В Новосибирске собрали подарки для детей из Беловодского района. Фото: Telegram-канал Анны Терешковой.

В Новосибирске формируют подарки на Новый год для детей из Беловодского района Луганской Народной Республики. Об этом в пятницу, 9 декабря, рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем Telegram-канале.

– Каждый ребенок Беловодского района ЛНР получит подарок в рюкзачке с символикой Новосибирской области, – сообщила Анна Терешкова.

Школьникам в рюкзаки складывают красно-зеленые шапки и варежки с символикой Новогодней столицы России, а дошкольникам – мягкую игрушку. Департамент предпринимательства добавил мешок сладостей – какой же детский новогодний подарок без конфет? Также от новосибирского департамента образования ребятам пришлют книги на русском языке.

Младшим ребятам подарят милые игрушки, детям постарше - шапки и шарфы. Фото: Telegram-канал Анны Терешковой.

Всего в Беловодском районе живут 1659 школьников и 438 детсадовцев, а также 161 ребенок от 0 до 3 лет.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о новогодней программе для детей из Беловодского района и сообщала о том, что подарки в ЛНР отправят примерно к 17 декабря.

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