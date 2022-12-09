Новосибирцы пожаловались на массовый сбой в работе «ВКонтакте». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 9 декабря, жители Новосибирска пожаловались на массовый сбой в работе «ВКонтакте». Соцсеть внезапно перестала работать утром. Новосибирцы говорят, что не могут отправлять и получать сообщения, а загрузка страниц занимает длительное время.

– У меня не грузит ничего ни с компьютера, ни с телефона, – сообщают читатели КП-Новосибирск.

Известно, что сбой произошел у всех пользователей. Официальной информации, с чем связаны неполадки, пока нет. Новосибирцы предполагают, что соцсеть выдает ошибки из-за обновлений, которые разработчики готовят к Новому году.

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