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НовостиОбщество9 декабря 2022 5:41

Новосибирцы пожаловались на массовый сбой в работе «ВКонтакте»

Соцсеть не обновляет страницы, не отправляет сообщения
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирцы пожаловались на массовый сбой в работе «ВКонтакте».

Новосибирцы пожаловались на массовый сбой в работе «ВКонтакте».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 9 декабря, жители Новосибирска пожаловались на массовый сбой в работе «ВКонтакте». Соцсеть внезапно перестала работать утром. Новосибирцы говорят, что не могут отправлять и получать сообщения, а загрузка страниц занимает длительное время.

– У меня не грузит ничего ни с компьютера, ни с телефона, – сообщают читатели КП-Новосибирск.

Известно, что сбой произошел у всех пользователей. Официальной информации, с чем связаны неполадки, пока нет. Новосибирцы предполагают, что соцсеть выдает ошибки из-за обновлений, которые разработчики готовят к Новому году.

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