В Новосибирске разработали растворимые супы для военнослужащих

В Новосибирске изобрели усовершенствованный армейский сухпаек. Фото: Идея Опора России.

Сухую смесь для приготовления домашнего борща, щей и рассольника создали новосибирские предприниматели и ученые. Она может заменить армейские сухпайки. Об этом сообщают на сайте проекта «Идея Опора России».

Овощи и мясо сушат по специальной вакуумной технологии, разработанной учеными СО РАН. Как утверждают производители, один пакетик смеси, залитый кипятком, позволит полностью утолить голод здорового мужчины.

– Мы легко могли бы накормить всю российскую армию на передовой. Но для этого нужны вложения в большое технологичное производство. Живой интерес проявил Московский инновационный кластер, – утверждает руководитель компании «Технологии полезного питания» Кирилл Стафичук, отметив, что региону идея не понравилась.

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