Суд оставил в силе приговор экс-главе Новосибирского облсуда Шатовкиной

Римму Шатовкину приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Фото: Новосибирский облсуд.

Суд оставил без изменения приговор бывшему председателю Новосибирского областного суда Римме Шатовкиной. Об этом сообщили в пятницу, 9 декабря, в прокуратуре Алтайского края.

– Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для удовлетворения доводов стороны защиты и оставил приговор без изменения, – сообщили в прокуратуре.

Напомним, судью признали виновной в превышении должностных полномочий на государственной должности. Из-за того, что Шатовкина заранее передала подозреваемым процессуальные документы, они узнали о проверках и успели уничтожить часть улик.

Римме Шатовкиной дали три года условно с трехлетним испытательным сроком. Кроме того, ей запрещено занимать госдолжности в течение 2 лет.

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