В 28 школах Новосибирской области ввели частичный дистант. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области на частичное дистанционное обучение перевели отдельные классы в 28 школах. Кроме того, частично приостановили занятия в 138 группах детсадов. Произошло это из-за роста заболеваемости среди детей, сообщает Министерство образования НСО.

– В 52 классах в 28 школах 464 заболевших ребенка. В 89 детсадах, в 138 группах 1424 заболевших ребенка, – уточнили в ведомстве.

В Министерстве образования подчеркнули, что образовательных учреждений, которые бы полностью приостановили свою деятельность, в Новосибирской области нет.

Ранее сообщалось, что в регионе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, в том числе и свиным гриппом.

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