Представители АО «РЭС» приняли участие в ежегодном форуме БИОТ

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Это крупнейшее мероприятие, формирующее основную повестку в области создания и обеспечения безопасных условий труда, в котором принимают участие профильные специалисты из ведущих российских и зарубежных предприятий.

В рамках деловой программы состоялось порядка ста конференций, дискуссий и круглых столов. Также в рамках форума состоялся Всероссийский съезд специалистов по охране труда - 2022, проходящий под эгидой Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Традиционно в мероприятии принимала участие делегация АО «РЭС» во главе с руководством управления охраны труда и промышленной безопасности. Специалисты компании приняли участие в сессиях, конференциях, круглых столах и дискуссионных панелях, в ходе которых обсудили самый широкий спектр проблем.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Новосибирские энергетики также посетили и обширную экспозицию выставки, где более 500 компаний продемонстрировали самые последние современные решения и наработки в сфере охраны труда и обеспечения безопасности работающего человека

Ежегодное участие специалистов АО «РЭС» в специализированных мероприятиях сферы охраны труда позволяет внедрять на предприятии передовой опыт по созданию безопасных условий труда, расширять профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также совершенствовать работу по улучшению условий и охраны труда на энергообъектах сетевой организации.