В Новосибирске такси врезалось в остановку. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске такси врезалось в остановку. Информация о происшествии, которое случилось вечером 8 декабря, появилась в соцсети.

– Произошло ДТП на перекрестке улиц Жуковского и Ереванской, – говорится в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, водитель такси уходил от столкновения с большегрузом, поэтому и вылетел с дороги. В аварии никто не пострадал. КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.

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