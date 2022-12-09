В Новосибирске наградили вернувшихся со спецоперации росгвардейцев

В Новосибирске наградили росгвардейцев, вернувшихся со спецоперации. Фото: пресс-служба Росгвардии по НСО.

В День героев Отечества, 9 декабря, в Новосибирске наградили росгвардейцев – участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области.

– Медалями «За заслуги перед Отечеством» награждены командир ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по Новосибирской области полковник полиции Евгений Щербаков и командир СОБР «Сибиряк» Николай Шильников, – уточнила КП-Новосибирск начальник пресс-службы Росгвардии по региону подполковник полиции Ольга Табатчикова.

Некоторые имена награжденных засекречены. Военнослужащие получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу», медали Жукова и Суворова. Награды вручали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и командующий Сибирским округом войск национальной гвардии России генерал-лейтенант Николай Марков.

На патриотический концерт в зале имени Каца собрались ветераны, военнослужащие, кадеты, студенты и сотрудники военных вузов, а также семьи участников СВО. Играл военный оркестр, творческие ансамбли исполняли песни и танцы, выступали артисты новосибирской филармонии и других коллективов.

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