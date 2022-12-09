Двух мертвых женщин нашли в запертых квартирах в Новосибирске. Фото: МАСС.

В Новосибирске в запертых квартирах нашли тела женщин. На месте работали спасатели, которых вызвали взволнованные родственники. Оба случая произошли 8 декабря.

– Первый вызов поступил в Ленинский район на Степную улицу. Спасателям сообщили, что пожилая женщина не отзывается. Когда дверь удалось открыть, выяснилось, что пенсионерка 1938 года рождения мертва. Тело передали родственникам и полиции. Второй вызов был на улицу Рельсовую. Дверь также удалось открыть. В квартире обнаружили труп женщины. Тело передали полиции, – говорится в сводке МАСС.

Причину смерти двух женщин установят эксперты.

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