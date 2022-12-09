В Новосибирске в смертельной аварии на выезде с завода «Академ-Лазер» погиб 41-летний водитель

В Новосибирске водитель скончался в Советском районе. Фото: ГИБДД Новосибирска.

В Советском районе на ОбьГЭСе столкнулись Toyota Corona Premio и Toyota Corolla. Инцидент произошел днем 8 декабря, об этом сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

41-летний водитель «Тойота Корона Премио» поворачивал на проезд Автомобилистов и врезался в седан, который мчался в сторону Советского шоссе.

От полученных травм водитель первого авто погиб на месте.

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