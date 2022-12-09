Каждый 16-й новосибирец имеет инвалидность

В Новосибирске каждый 16-й горожанин имеет инвалидность. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске каждый 16-й горожанин имеет группу по инвалидности. Об этом в пятницу, 9 декабря, КП-Новосибирск рассказала глава департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

– Цифра большая. В городе 102 тысячи людей с инвалидностью, среди них 6,3 тысячи ребятишек, – сообщила в эфире радио КП-Новосибирск глава департамента.

В 2021 году население Новосибирска составляло 1,63 миллиона человек.

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