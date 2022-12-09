Несколько ДТП и пробки в 6 баллов сковали движение в Новосибирске утром 9 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в пятницу, 9 декабря, Новосибирск сковали пробки в 6 баллов. Также на дорогах города произошло сразу несколько аварий. Об этом сообщает «2ГИС».

Заторы на площадях Труда, Райсовета, улицах Ватутина, Котовского и Станиславского. Затруднено движение по Троллейной, Титова и Немировича-Данченко. ДТП и серьезный затор сегодня на Тещином языке. Не проехать по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Блюхера и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу пробки на Большевистской, Никитина, Кирова и Восход. ДТП и заторы на улицах Нарымской и Чаплыгина.

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