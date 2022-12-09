Массовое ДТП произошло в Октябрьском районе Новосибирска. Фото: "АСТ-54".

В Октябрьском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Как минимум 4 машины стали участниками аварии. О происшествии в соцсети рассказали очевидцы.

– Поздно вечером 8 декабря столкнулись седан Hyundai Solaris, седан Kia Rio, хэтчбек Honda Fit и минивэн Toyota Town Ace, – перечислили в паблике «АСТ-54».

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. Только машины. Один из водителей, тот, который управлял «Кией», с места ДТП сбежал. Известно, что ЧП заблокировало движение ан участке – разбитые машины перекрыли проезд.

На месте работали сотрудники ДПС.

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