В Новосибирске муниципальный перевозчик МУП «САХ» оказался в долгах из-за невыплат «Экологии Новосибирск»

К концу 2022 год задолженность «Экологии Новосибирск» перед МУП «САХ» увеличилась более чем на 100 миллионов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске муниципальный оператор «Спецавтохозяйство» оказался на грани выживания из-за долгов, большую часть которых составили долги регоператора «Экология Новосибирск». Плачевное положение дел МУП видно в отчете контрольно-счетной палаты Новосибирска за 2018-2020 годы.

— МУП «САХ» не прекращал вывоз ТКО по причине неоплаты, понимая, что отказ от оказания услуг по вывозу повлечет за собой захламление мест складирования и ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в Новосибирске. Сложившаяся ситуация негативно сказывалась на деятельности предприятия. Финансовое состояние в МУП «САХ» к 31. 12. 2020 года достигло критического уровня. Оно было финансово неустойчиво и неплажеспособно. За три года сумма дебиторской задолженности увеличилась в 16, 8 раза. К концу 20 года она достигла 469, 5 миллиона рублей. Основная задолженность — это долг регионального оператора. Он составил 272, 6 миллиона рублей. Почти 90% годовой выручки предприятия было выведено из оборота. Свободные денежные средства на тот момент отсутствовали. Кредиторская задолженность увеличилась в 6, 9 раза и составила 408, 5 миллиона рублей, — цитирует Сергея Хатеева, аудитора контрольно-счетной палаты Новосибирска издание Сибкрай. ru.

К концу 2022 года ситуация стала еще хуже. С тех пор задолженность «Экологии Новосибирск» перед МУП «САХ» увеличилась более чем на 100 миллионов. Если прибавить к ней еще задолженность перевозчика «ЭкоТранс-Н», то выйдет, что общая сумма долга составляет более 450 миллионов рублей.

Сейчас «Экология Новосибирск» находится в стадии банкротства.

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