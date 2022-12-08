Мэр Новосибирска назвал Беловежские соглашения трагедией, уничтожившей СССР

Мэр Новосибирска рассказал, как он относится к соглашениям, подписанным в 1991 году в Беловежской пуще Фото: Михаил ДОКУКИН

Мэр Новосибирска рассказал, как он относится к соглашениям, подписанным в 1991 году в Беловежской пуще. Именно так неофициально называют «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств». 8 декабря — годовщина подписания этих документов.

— Думаю, что я, как и большинство, воспринимаю эту ситуацию как трагедию — распад Советского Союза. В этом году — столетие подписания Союзного договора, съезда Советов, на котором был образован Советский Союз. Это великая держава, которая победила в Великой Отечественной войне, достигла больших успехов в развитии, в том числе Западной Сибири и Новосибирска, — пояснил Анатолий Локоть на часе прессы 8 декабря.

Именно дату столетия подписания Союзного договора, которая наступит 30 декабря, градоначальник назвал особенно важной.

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