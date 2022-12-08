На форуме обсудили духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи. Фото: "Царьград Новосибирск"

В Новосибирске прошел Первый Сибирский форум Всемирного Русского Народного Собора. В нем участвовали представители восьми крупнейших городов СФО, а также видные религиозные, общественные и политические деятели. Подробнее о ходе форума и темах, затронутых на нем, рассказало издание «Царьград Новосибирск».

Основные вопросы, которые обсуждались на форме — духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи. Также на мероприятии рассмотрели различные образовательные и социальные программы.

Так, с докладом выступил замглавы ВРНС и основатель телеканал «Царьград» Константин Малофеев. В нем он поднял вопросы о главном священном понятии для русского человека, основах традиций. Также поразмышлял на тему того, что может сделать каждый житель России для счастливого будущего своей страны.

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