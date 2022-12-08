В Новосибирске сняли режим «черного неба».
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске сняли режим «черного неба», который длился в городе с 26 ноября. Его продлевали четыре раза и сегодня, 8 декабря, наконец сняли.
— Метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения в городе ожидается пониженный, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
Напомним, что по прогнозам синоптиков, в Новосибирск идет потепление, а также снегопады, отсутствие которых очень беспокоило как дачников, так и обычных жителей, привыкших к снежным сибирским зимам.
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