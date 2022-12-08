«Перестал выходить на связь»: в Новосибирске пропал 18-летней парень

В Новосибирске ищут 18-летнего Вячеслава Шипунова. Фото: Поисковой отряд "Поиск"

В Новосибирске ищут 18-летнего Вячеслава Шипунова. Парень пропал 12 ноября в Заельцовском районе города.

— К нам за помощью обратились родные молодого человека. Он проживает в Новосибирске, а они — в другом регионе. Общались они только по телефону и в мессенджерах, поэтому, когда юноша перестал выходить на связь — забеспокоились, — пояснил КП-Новосибирск руководитель поисково-спасательного отряда «Поиск» Семен Юдин.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, голубые глаза. В день пропажи предположительно одет в черную куртку, шапку, джинсы и черные кроссовки. Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Вячеслав, сообщите об этом поисковикам по номеру телефона 8-800-550-71-72 или в полицию по единому номеру 112.

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