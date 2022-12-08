В Новосибирске «Пежо» сбил ребенка, переходившего дорогу

В Новосибирске иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу. ДТП случилось вечером в четверг, 8 декабря, в Заельцовском районе города.
— В 18:30 44-летний водитель автомобиля «Пежо» ехал по улице Дмитрия Донского со стороны Красного проспекта в сторону улицы Дачная. Около дома № 10 на улице Дачная он сбил ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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