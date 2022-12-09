В Новосибирске впервые за две недели выпадет снег

Наконец-то снег! Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

9 декабря погода в Новосибирске наконец-то переменится. Последние две недели в городе не было снегопадов — сегодняшний день это изменит.

- Ночью температура составит -21…-23 градуса, днем -16…-18. Будет переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Днем порывы ветра увеличатся до 3-8 метров в секунду, — сообщили синоптики.

Снегопады ожидаются и по Новосибирской области. Ночью температура составит -25, -30, при облачности -18, -23. Днем будет -13, -18 местами до -23.

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