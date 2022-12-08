В Новосибирском храме помолились за борцов ММА

Спортсмены приходят в храм регулярно. Фото: Новосибирская митрополия

Руководители Новосибирской Федерации ММА, тренеры и спортсмены провели молебен перед предстоящим Всероссийским турниром на кубок святого князя Александра Невского, который пройдет 24 декабря на Локомотив-арене.

— Молебен совершил руководитель спортивного отдела Новосибирской епархии мастер спорта России иерей Борис Левитан, — сообщили в Новосибирской митрополии.

Там также отметили, что такое событие — не единичная акция. И спортсмены регулярно приходят в храм накануне соревнований.

— Сотрудники Федерации, тренеры и спортсмены традиционно собираются в Александр-Невском соборе перед предстоящими крупными соревнованиями, чтобы испросить у Бога вразумления и укрепления силы духа спортсменов для их успешного выступления на ринге. А после соревнования все вновь приходят в храм, чтобы вознести благодарственные молитвы Господу о Его благодеяниях, — добавили в митрополии.

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