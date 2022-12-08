В Новосибирске в подъезде многоэтажки нашли труп женщины

В Новосибирске в подъезде одной из многоэтажек Первомайского района нашли труп женщины.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске в подъезде одной из многоэтажек Первомайского района нашли труп женщины. Погибшую обнаружили утром в четверг, 8 декабря.
— В шесть часов утра поступило сообщение об обнаружении тела женщины, без видимых следов насильственной смерти, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас по данному факту проводится проверка.
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