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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 12:38

В Новосибирске в подъезде многоэтажки нашли труп женщины

В произошедшем разбирается полиция
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске в подъезде одной из многоэтажек Первомайского района нашли труп женщины.

В Новосибирске в подъезде одной из многоэтажек Первомайского района нашли труп женщины.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске в подъезде одной из многоэтажек Первомайского района нашли труп женщины. Погибшую обнаружили утром в четверг, 8 декабря.

— В шесть часов утра поступило сообщение об обнаружении тела женщины, без видимых следов насильственной смерти, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

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