В Новосибирск до конца 2022 года приедет 9 новых дорожных машин

До конца декабря приедет 9 новых дорожных машин.
Фото: Антон ФОКИН
В Новосибирск до конца 2022 года приедет 9 новых комбинированные дорожные машины. Всего в этом году было закуплено 30 единиц техники на сумму около 256 миллионов рублей.
— Уже поступили четыре мини-погрузчика, фронтальный погрузчик, две установки для распределения двухфазного реагента, установка литого асфальтобетона, измельчитель веток и двенадцать комбинированных дорожных машин (КДМ), — рассказали в мэрии.
Доставленная в город 21 дорожная машина уже распределена по районам и приступила к работе.
Напомним, что Новосибирску не хватает 100 единиц снегоуборочной техники. Всего на уборку дорог в зимний период выезжают 465 снегоуборочных машин, однако этого мало для качественной работы. Кроме того, у техники высокий процент износа - 86%.
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