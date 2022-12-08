В 2023 году Новосибирск закупит 120 новых троллейбусов

Первые 20 троллейбусов приедут в Новосибирск в июне 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году троллейбусный парк Новосибирска пополнится на 120 новеньких машин. Их закупят на деньги городского и областного бюджета, потратив около 5 миллиардов рублей. Первые 20 троллейбусов приедут в июне 2023 года, потом аналогичное их число каждый месяц до конца года.

— Мы рассматривали проблемы развития электротранспорта, в частности, троллейбусного парка, на уровне области. Проводил это совещание губернатор. Совместно мы пришли к выводу, что надо резко обновлять троллейбусный парк по такой же схеме, как мы обновляли автобусы. Принято решение включиться в лизинг, выкупать 120 троллейбусов с автономным ходом. Эту работу мы рассчитываем начинать со следующего года. Все организационные, подготовительные этапы пройдены. Двигаемся к обновлению троллейбусного парка, — рассказал мэр Анатолий Локоть в ходе пресс-конференции 8 декабря.

Глава города также напомнил, что до конца 2022 года в Новосибирск должны приехать новенькие троллейбусы «Горожанин» производства уфимского завода. Данный троллейбус тестировали на улицах города в январе этого года.

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