Товоаняк сбил 18-летнего парня. Фото: Восточное МСУТ СКР

В Бердске под Новосибирском товарняк сбил 18-летнего парня, переходившего пути в неположенном месте. Причем молодой человек был в капюшоне и наушниках. Произошло ЧП 8 декабря.

— Новосибирским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка, на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам поверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в Восточном МСУТ СКР.

В ведомстве добавили, что машинист начал подавать звуковые сигнала, когда заметил парня, и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

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