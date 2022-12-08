В Новосибирске ищут водителя, сбившего 14-летнего подростка на улице Кирова

Подростка госпитализировали. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске ищут водителя, который сбил 14-летнего подростка на «зебре», и скрылся с места ДТП. Произошла авария днем в четверг, 8 декабря.

— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Кирова в сторону улицы Лобова. В пути следования у дома №341 по улице Кирова он сбил человека в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в городском ГИБДД.

Пострадавшим оказался 14-летний подросток. Его с различными травмами доставили в больницу.

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