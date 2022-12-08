Жители пятиэтажки на Ватутина в Новосибирске замерзают в квартирах из-за холодных батарей

В доме холодные батареи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Новосибирска пожаловались на холодные батареи в квартирах. Речь идет о пятиэтажке на улице Ватутина 33/2 в Ленинском районе.

- У нас в квартирах батареи холодные уже четыре дня. Куда не звоним, везде нас футболят, но ничего от наших жалоб не меняется. Квартира ледяная, - рассказала КП-Новосибирск Ольга, жительница дома.

По словам женщины, жильцы дома уже не знают, куда обращаться за помощью.

КП-Новосибирск обратились за комментарием в СГК, чтобы узнать отключен ли дом от отопления.

- Дом от отопления не отключен. Жильцам нужно обратиться в управляющую компанию, чтобы они пришли и составили акт о том, какая температура в квартирах и почему это происходит. Если они не справляются сами, то мы подключимся к делу, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе СГК.

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