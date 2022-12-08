В Новосибирске из-за аварии на теплотрассе улицу на Чистой Слободе заволокло паром

Вернуть тепло в дома планируют к восьми часам вечера. Фото: "Наш дом Слобода"

В Новосибирске улицу Забалуева в микрорайоне Чистая Слобода заволокло паром из-за аварии на теплотрассе. По словам местных, прорыв произошел сегодня, 8 декабря. В контур отключения попали около двух десятков домов.

Из-за аварии без отопления остались несколько домов по улицам Забалуева и Спортивной. По сообщению муниципального портала отключений систем жизнеобеспечения, тепло в дома вернется только в восемь часов вечера.

Напомним, что крупная коммунальная авария произошла 28 ноября. На пересечении улиц Королева и Промышленной прорвало теплотрассу. Без тепла осталось 162 объекта, в том числе и круглосуточное медучреждение, а также 14 тысяч человек.

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