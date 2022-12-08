В Бердске под Новосибирском меняют маршруты трех автобусов

В Бердске под Новосибирском изменят маршруты движения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С четверга, 8 декабря, в Бердске меняют некоторые маршруты общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

– По муниципальным маршрутам № 4 «Вокзал – МСЧ 129 – Черемушки», № 7 «пос. Боровой – Вокзал» № 13 «Вокзал – Санаторий Бердский» временно изменяется схема движения, автобусы будут следовать по ул. Островского от перекрестка с улицей Кирова до перекрестка с улицей Спортивная, – уточнили в пресс-центре.

Автобусы не будут останавливаться на трех пунктах по улице Пушкина – остановках «Школа № 8», «МСЧ-129» и «Парк Победы». Прежнее движение восстановят, когда завершат ремонт теплотрассы по улице Пушкина.

Напомним, в Новосибирске проезд в общественном транспорте подорожал до 30 рублей.

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