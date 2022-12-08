Компания «Сибагро» отремонтировала спортзал в Криводановке

Фото: sibagrogroup.ru

- Забота о развитии территорий, где расположены наши предприятия - один из принципов работы компании, - рассказывает директор Кудряшовского свинокомплекса Галина Иртуганова.

- В регион холдинг зашел недавно, и спортивный зал в Криводановке стал первым таким проектом. Он был выбран с опорой на мнение жителей - в поселке не хватает спортивной инфраструктуры.

В 10-тысячном поселке действует только один спортивный зал. Здесь тренируются более 15 детских спортивных секций и регулярно проводятся турниры по разным видам спорта. Поэтому необходимо было отремонтировать помещение, а также выполнить демонтаж, замену части стен и полов в соседних раздевалках в сжатые сроки - с задачей справились.

- Существует очень мало компаний, направленных на заботу о людях, на социальное развитие и развитие территории в принципе. «Сибагро» в этом плане отличается, хочется поблагодарить руководителей и собственников предприятия, - сказал глава Криводановского сельсовета Дмитрий Лещенко на открытии спортивного зала.