Мэр Новосибирска высказался об отстранении от должности Артема Скатова

Вице-мэру Новосибирска Артему Скатову предъявили обвинение по делу о клевете. Фото: личная страница Артема Скатова в соцсетях

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не стал комментировать отстранение вице-мэра Артема Скатова от должности. Он заявил, что решение суда необходимо выполнять, однако добавил, что отстранение Скатова добавит мэрии трудностей.

— Не комментирую решения суда. Суд состоялся, решение есть, его надо выполнять. Добавит ли это дополнительных трудностей? Да, добавит, потому что Скатов занимался не только информационной политикой, но и цифровизацией. Поэтому предстоит распределить полномочия, — заявил Локоть во время пресс-конференции в четверг, 8 декабря.

Напомним, что вице-мэра Артема Скатова временно отстранили от должности в рамках дела о клевете. Все началось еще в феврале 2022 года с заявления депутата Госдумы Дмитрия Савальева. Потом в середине лета у Скатова на работе прошли обыски и чиновнику даже пришлось взять больничный из-за, как выразился вице-мэр, достаточно жесткого задержания. Еще через какое-то время он стал подозреваемым по делу, а потом и обвиняемым.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер