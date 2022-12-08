Жительница Новосибирска пожаловалась на холод и неработающие терминалы в автобусе

Женщина утверждает, что в автобусе холодно. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Жительница Новосибирска пожаловалась на холод в автобусе. Она ехала из Первомайского района рано утром 8 декабря.

- Села на остановке «Больница» и ехала до остановки «Поликлиника». В салоне было очень холодно, терминалы на оплату не работали, кондуктора нет. Водитель принимал оплату только наличными, и на остановках по пять минут стояли, ждали, пока все рассчитаются, - рассказала КП-Новосибирск женщина.

По словам пассажирки, она впервые столкнулась с подобным. На ее жалобу оперативно отреагировали сотрудники мэрии города.

- Для проведения детального разбора ситуации с перевозчиком и принятия адресных мер необходимо указать дату, время и госномер транспортного средства, - ответили сибирячке в департаменте информационной политики мэрии Новосибирска.

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