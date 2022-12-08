Житель Нижнего Тагила убил 40-летнего новосибирца из пневматического пистолета

Житель Нижнего Тагила убил новосибирца из пневматического пистолета. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Первомайском районе 64-летний гость из Нижнего Тагила убил новосибирца. Инцидент произошел в октябре, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Преступник купил самодельный пистолет, переделанный из пневматического, подкараулил 40-летнего новосибирца ночью возле его дома, а затем трижды выстрелил. Близкий выстрел в голову стал смертельным.

Мужчина сбежал, выбросил одежду и спрятал пистолет, но попал на записи камер видеонаблюдения. Следователи СК и сотрудники полиции отследили преступника и задержали его.

Мужчину обвиняют в двух уголовных преступлениях. За самодельный огнестрел ему грозит до 5 лет лишения свободы, за убийство – до 15.

Прокуратура Первомайского района утвердила обвинительное заключение. Дело передали в суд.

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