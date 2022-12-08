Стало известно, за что вымогали деньги у коммерсантов задержанные сотрудники новосибирского ОБЭП.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В четверг, 8 декабря, стало известно о задержании пятерых сотрудников новосибирского ОБЭП. Их подозревают в вымогательстве у представителей торговой сети, занимающейся розничной продажей одежды и обуви. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, за что полицейские вымогали деньги у коммерсантов.
– Они поставили на поток коррупционную схему. Действовали по следующему принципу: изымали в магазинах вещи с брендами, говорили, что это – контрафакт. Сообщали, что якобы готовы вернуть эти вещи за определенную сумму, – пояснил КП-Новосибирск источник.
Ранее сообщалось, что меру пресечения задержанным полицейским изберут в пятницу, 9 декабря.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирской области задержали 5 сотрудников ОБЭП за вымогательство
Они поставили на поток коррупционную схему (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер