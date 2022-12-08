Клиенты Сибирского Сбера хранят на своих счетах 73 миллиона юаней

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Из всех Сибирских регионов китайская валюта наиболее востребована в Новосибирском и Кемеровском отделениях - портфели вкладов составляют 28 и 14 млн юаней соответственно.

Сбербанк предлагает своим клиентам два вклада в китайской валюте - «Новые возможности» и «Вклад в юанях». Средства конвертируются из долларов или рублей в юани автоматически - по курсу на дату открытия депозита.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Вклады в юанях - это один инструментов для диверсификации сбережений, и, как видно из нашей статистики, к нему обратились уже многие наши клиенты. Учитывая сегодняшний уровень ставок и курс конвертации валют, вложения в китайскую валюту могут принести неплохую доходность.