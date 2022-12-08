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НовостиОбщество8 декабря 2022 8:27

Клиенты Сибирского Сбера хранят на своих счетах 73 миллиона юаней

Депозитный валютный портфель клиентов Сибирского Сбербанка достиг 73 млн юаней, что по официальному курсу конвертации составляет более 650 млн рублей
Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Из всех Сибирских регионов китайская валюта наиболее востребована в Новосибирском и Кемеровском отделениях - портфели вкладов составляют 28 и 14 млн юаней соответственно.

Сбербанк предлагает своим клиентам два вклада в китайской валюте - «Новые возможности» и «Вклад в юанях». Средства конвертируются из долларов или рублей в юани автоматически - по курсу на дату открытия депозита.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Вклады в юанях - это один инструментов для диверсификации сбережений, и, как видно из нашей статистики, к нему обратились уже многие наши клиенты. Учитывая сегодняшний уровень ставок и курс конвертации валют, вложения в китайскую валюту могут принести неплохую доходность.