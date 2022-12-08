Новосибирцы починили двигатели легендарного самолета «Борт Тюрикова», найденного в тундре

Новосибирцы восстановили оба двигателя. Фото: сайт Русского географического общества

Новосибирцы отреставрировали оба двигателя самолёта С-47 DL «Дуглас», найденного экспедицией в Таймырской тундре. Об этом сообщили в красноярском отделении Русского географического общества.

- Восстановительные работы с декабря прошлого года ведут специалисты компании «Геликоптер»На очередном этапе отреставрирован второй двигатель самолёта – правый. Левый был восстановлен в октябре. Теперь оба двигателя приведены в требуемое для будущего музейного экспоната состояние, – сообщили в Русском географическом обществе.

Также новосибирцы начали отливать кронштейны креплений привязных ремней для пассажиров, штурвалы и ручки. Следующий этап работы – лопасти и втулки винтов самолёта. Ранее новосибирцы изготовили два новых шпангоута, восстановили обшивку, очистили оборудование кабины, штурвал и каркасы пилотских кресел. Также на хвостовую часть фюзеляжа установили отреставрированный киль.

Самолет эвакуировали из тундры. Фото: сайт Русского географического общества

Легендарный самолет С-47 DL «Дуглас» передали СССР по ленд-лизу в Великую Отечественную войну. В 1947 году «Дуглас» совершил аварийную посадку на севере Красноярского края, в 180 километрах севернее поселка Волочанка. Командиру экипажа Максиму Тюрикову удалось спасти всех людей, находившихся на борту. Максим Тюриков и бортрадист Алексей Смирнов отправились на поиски подмоги и трагически погибли, а оставшиеся люди 3 недели выживали в суровых условиях Крайнего Севера и дождались помощи.

В 2016-2017 году «Борт Тюрикова» был эвакуирован из тундры в ходе экспедиций «Русского географического общества». В 2018 году экспедиция получила премию из рук президента РФ Владимира Путина. Самолет передали на реставрацию. В 2023 году работы намерены завершить работы. После чего планируют передать самолет в Красноярский край.

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