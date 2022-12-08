ГК «Расцветай» открыла продажи в апарт-комплексе на Красном проспекте

В лобби Time Park Apartments все продумано до мелочей: входные группы оснащены прозрачными дверьми, предусмотрена зона ресепшен и места для хранения интернет-заказов. Фото: ГК «Расцветай»

Особенность комплекса - сбалансированное сочетание апартаментов, коммерческих помещений и общественных пространств.

- Наша задача - создать такое мультиформатное пространство, чтобы продемонстрировать эффективность микса форматов как для проживания, так и для бизнеса, - рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Time Park Apartments расположен рядом со станциями метро «Гагаринская» и «Заельцовская» на центральной магистрали Новосибирска - Красном проспекте. Данная локация не нуждается в представлении. Это центр Новосибирска - административный, культурный, деловой, с уже сложившейся коммерческой, социальной и транспортной инфраструктурой.

- Новый комплекс ГК «Расцветай» спроектирован по принципу «все под рукой» - для тех, кто максимально комфортно хочет организовать свою жизнь и ценит время. Time Park Apartments окружен всем необходимым для динамичной современной жизни: в шаговой доступности спортивные клубы, торговые центры, медучреждения, кафе, - уточнили в пресс-службе компании.

Современный урбанистический стиль Time Park Apartmens придают подъездные холлы, выполненные по авторскому дизайн-проекту. Лобби первого этажа разделено на функциональные зоны, где можно отдыхать, принимать гостей, работать и проводить деловые встречи и переговоры. Все продумано до мелочей: входные группы оснащены прозрачными дверьми, предусмотрена зона ресепшен и места для хранения интернет-заказов.

Современный урбанистический стиль Time Park Apartmens придают подъездные холлы, выполненные по авторскому дизайн-проекту. Фото: ГК «Расцветай»

Time Park Apartments - кластерный проект, в котором есть все необходимое для жизни: новоселы смогут жить и работать фактически в одном месте. Time Park Apartments не только сформирует новую среду, но и станет точкой притяжения, что добавит проекту привлекательности на рынке аренды.

Приобретение апартаментов в Time Park Apartments на фоне низких ставок по депозитам и нестабильности курса валют можно рассмотреть в качестве инструмента для сохранения денег и получения пассивного дохода. Специфика локации этому способствует: здесь удобно арендовать жилье на длительный срок или останавливаться на несколько суток тем, кто в Новосибирске проездом или командировке.

Офис продаж ГК «Расцветай»:

Красный проспект, 165,

тел. (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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