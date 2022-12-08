В Новосибирске начали судить водителя, сбившего насмерть двух человек на остановке. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирске начали судить водителя автомобиля каршеринга, который в пьяном состоянии на бешеной скорости влетел в остановку с людьми. В результате ЧП погибли две женщины, одна сразу. Другая умерла позже от полученных травм. Еще одна женщина получила тяжкий вред здоровью.

Судят Андрея Комарова за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Дело рассматривают в Калининском районном суде.

- На заседании огласили обвинительное заключение, определили порядок исследования доказательств по делу, допросили потерпевших, – говорится на сайте суда.

Напомним, произошло ЧП 9 июля 2022 года. Комаров сел за руль машины каршеринга пьяным. Он на скорости влетел в остановку общественного транспорта «Плехановский жилмассив». КП-Новосибирск ранее подробно писала о трагедии.

Известно, что очередное

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