Кубики изо льда привезли на Михайловскую набережную для строительства новосибирского ледового городка

В Новосибирске строят ледовый городок. Фото: Ледовый городок на Михайловской набережной.
В четверг, 8 декабря, на Михайловскую набережную доставили стройматериалы для возведения ледового городка. Это кубы изо льда, которые склеивают между собой водой. Фотографии со «стройки» опубликовали в группе аттракциона в социальной сети «ВКонтакте».
В городке уже возвели ледяную лестницу и начали строить стены. Напомним, в 2023 году Новосибирску исполняется 130 лет. Городок будет посвящен юбилею столицы Сибири. Все скульптуры станут маленькими копиями зданий Новосибирска.
Уже можно различить контуры будущих зданий. Фото: Ледовый городок на Михайловской набережной.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что городок планируют открыть 30 декабря. Вход будет платным.
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