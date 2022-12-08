Кубики изо льда привезли на Михайловскую набережную для строительства новосибирского ледового городка

В Новосибирске строят ледовый городок. Фото: Ледовый городок на Михайловской набережной.

В четверг, 8 декабря, на Михайловскую набережную доставили стройматериалы для возведения ледового городка. Это кубы изо льда, которые склеивают между собой водой. Фотографии со «стройки» опубликовали в группе аттракциона в социальной сети «ВКонтакте».

В городке уже возвели ледяную лестницу и начали строить стены. Напомним, в 2023 году Новосибирску исполняется 130 лет. Городок будет посвящен юбилею столицы Сибири. Все скульптуры станут маленькими копиями зданий Новосибирска.

Уже можно различить контуры будущих зданий. Фото: Ледовый городок на Михайловской набережной.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что городок планируют открыть 30 декабря. Вход будет платным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber