Больше 21 миллиона тонн грузов вывезли из Новосибирской области по железной дороге в 2022 году

В Новосибирской области увеличились перевозки грузов по железной дороге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области с января по ноябрь 2022 года по железной дороге отправили более 21 миллиона тонн грузов. Об этом сообщает пресс-служба «РЖД».

Больше всего со станций региона перевозили каменный уголь – более 12 миллионов тонн. Также большой объем занимают перевозки нефти и зерна.

Кроме того, увеличились погрузки металла, комбикормов, химикатов и леса.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что пассажирку электрички протащило по станции Новосибирск-Западный из-за сумки, зажатой в дверях.

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