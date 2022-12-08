Лютый мороз скует Новосибирскую область ночью 9 декабря.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Лютые морозы не отпускают Новосибирскую область. В ночь на пятницу, 9 декабря, температура воздуха в некоторых районах региона опустится до -31 градуса. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.
– Ночью 9 декабря в Новосибирской области будет -19…-24, местами до -31 градуса, – передают метеорологи, – ветер будет дуть юго-западный, местами порывы достигнут 14 метров в секунду.
Днем 9 декабря в Новосибирской области обещают -15…-20 градусов, местами до -26 градусов.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в НСО потеплеет до -9.
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