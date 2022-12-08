В супермаркете на Северо-Чемском гэбээровцы задержали сразу троих воришек

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

В 15:19 сигнал тревоги поступил в Дежурную часть Агентства из супермаркета на Северо-Чемском жилмассиве. Прибывший на место экипаж ГБР-11 ГВАРДИИ задержал молодого человека, попытавшегося украсть беспроводные наушники. Вместо того, чтобы признать вину и рассчитаться за товар, мужчина решил оказать сопротивление.

Пока гвардейцы ждали полицию, чтобы передать ей первого злоумышленника, им в руки попался второй - пожилой мужчина, решивший незаметно пронести через кассу бутылку пива. Таким образом, на «скамейке штрафников» оказалось уже два разновозрастных воришки.

Но на этом кражи в магазине не закончились - более того, они продолжились буквально на глазах бойцов ГБР. Третьей правонарушительницей оказалась женщина средних лет, выносившая из торгового зала шоколада более, чем на три тысячи рублей. В отличие от двух ранее схваченных мужчин, воровка раскаялась в произошедшем, узнав себя на видеокамерах, запечатлевших её предыдущие хищения в магазине. Не желая быть задержанной, женщина тут же нашла у себя в кошельке немалую сумму денег и заплатила за весь ранее украденный ей товар.

В итоге затянувшийся тревожный выезд в магазин закончился со счетом 3:0 в пользу бойцов ГБР-11, а двое мужчин-правонарушителей отправились в полицию и наверняка еще не скоро вернутся в игру.