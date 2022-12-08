Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проводил на спецоперацию бывшего коллегу из Читы Сапожникова

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проводил друга на СВО. Фото: стоп-кадр из видео в Telegram-канале Анатолия Локтя.

В четверг, 8 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил в Telegram-канале о встрече со своим другом, бывшим главой администрации Читы, который уезжает служить на СВО. Коллеги договорились встретиться на трассе «Байкал», когда сложивший полномочия Александр Сапожников будет проезжать мимо Новосибирска.

– Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего, – сообщил в своем Telegram-канале экс-глава Читы и ветеран боевых действий в Чечне Александр Сапожников.

Десантник с 2019 года был главой администрации Читы, а теперь сопровождает груз в зону проведения СВО. Сапожников намерен встать в строй вместе с мобилизованными и добровольцами.

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