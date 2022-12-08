Под Новосибирском поймали двух вахтовиков, укравших у пассажира поезда более 160 тысяч рублей. Фото: УТ МВД СФО.
На станции Барабинск под Новосибирском полицейские поймали двух вахтовиков, обчистивших пассажира поезда Москва-Улан-Удэ. Они украли у 29-летнего мужчины 169 тысяч рублей. О преступлении рассказали в УТ МВД СФО.
– Транспортные полицейские установили, что потерпевший ехал из Омска в Алтайский край. В поезде познакомился с парнем из соседнего полукупе. Они вместе обедали в вагоне-ресторане, и потерпевший неаккуратно показал новому знакомому портмоне с крупной суммой денег, – уточнили в ведомстве. – После чего пассажир вернулся на место и лег спать. Спустя время он выронил из кармана портмоне. Кошелек присвоили новый знакомый и его товарищ. Сообщники, 22-летний и 19-летний парни, на станции Барабинск экстренно покинули поезд. Однако вскоре злоумышленников, оказавшихся вахтовиками, задержали на привокзальной площади.
Часть денег подельники успели спустить на еду, алкоголь и одежду.
В отношении вахтовиков возбудили уголовное дело за кражу со значительным ущербом.
Часть денег транспортные полицейские у них изъяли, чтобы вернуть владельцу.
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