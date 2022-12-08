В Новосибирске проезд в общественном транспорте подорожал до 30 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске стоимость проезда в общественном транспорте увеличили до 30 рублей. Действовать повышение начнет с 23 декабря 2022 года. Проезд подорожает в автобусах, троллейбусах, трамваях. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.

В мэрии напомнили, что в Новосибирске стоимость проезда в троллейбусах, трамваях составляет сейчас 25 рублей, а в автобусе – 26 рублей. При этом в других регионах, по данным властей, цена проезда в общественном транспорте на порядок выше:

– В Красноярске в троллейбусах и трамваях проезд стоит 28 рублей, а в автобусах – 32 рубля. В Омске и Кемерове проезд стоит 30 рублей, в Тюмени – 29 рублей, а в Барнауле – 28 рублей, – напомнили в мэрии города.

Власти объяснили повышение стоимости ростом затрат, входящих в себестоимость проезда. Речь о горючем, электроэнергии, зарплате сотрудников транспорта, а также ремонте: капитальном и текущем.

В дальнейшем тарифы пересмотрят не раньше 24 декабря 2023 года.

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