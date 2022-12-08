В ДКЖ опровергли отмену концертов Валерия Меладзе в Новосибирске

В Новосибирске пошли слухи об отмене концертов Валерия Меладзе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новосибирских СМИ появилась информация об отмене концертов известного певца Валерия Меладзе 26 и 30 апреля 2023 года, несмотря на продажу билетов в онлайн-кассах. В Доме культуры Железнодорожников КП-Новосибирск опровергли эту информацию.

– Пока концерты стоят в плане, – заявили в справочной ДКЖ.

Как указано на сайте «Кассы.ру», концерты перенесли на апрель 2023 года с мая 2022 года. На «Яндекс Афише» тоже продают билеты на обе даты.

Тем временем в отделе аренды дома культуры КП-Новосибирск уточнили, что договор о проведении концертов Меладзе еще даже не был подписан.

Также в ДКЖ предположили, что билеты даже на отмененный концерт могут продолжать продавать, если организаторы еще не заполнили соответствующие документы.

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