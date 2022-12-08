Банк Уралсиб – в Топ-5 рейтинга самых выгодных кредитов наличными

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Эксперты портала проанализировали условия по потребительским кредитам и отобрали наиболее выгодные предложения рынка на 6 декабря 2022 года по следующим параметрам: сумма кредита - 800 тыс. рублей, срок кредита - 5 лет, обеспечение отсутствует, категория заемщиков - работники по найму, прозрачность условий и быстрое рассмотрение заявки. Предложения в рейтинге ранжированы по размеру процентной ставки, действующей при заданных сроке и сумме кредита. Если банк устанавливает процентный диапазон, в рамках которого ставки определяются индивидуально или варьируются в зависимости от параметров, не учитываемых условиями рейтинга, к сравнению принималась максимальная ставка диапазона.