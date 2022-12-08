Умер Анатолий Сивохин – главный редактор «Радио 54» в Новосибирске

В Новосибирске умер главный редактор «Радио 54» Анатолий Сивохин. Фото: соцсети.

В Новосибирске умер Анатолий Сивохин, главный редактор «Радио 54». Журналисту было всего 47 лет. Его не стало 7 декабря. Информацию об этом КП-Новосибирск сообщил источник. Соболезнования в связи со смертью Анатолия Сивохина выразил глава департамента информационной политики Новосибирской области Сергей Нешумов.

– Вечером скоропостижно скончался наш друг и коллега, главный редактор «Радио 54» Анатолий Сивохин. Искренние соболезнования родным и близким, – написал Нешумов в соцсетях.

Дату и время прощания с Анатолием Сивохиным сообщат позже.

Известный журналист многие годы работал на радио и ТВ. Ему удалось построить успешную карьеру в СМИ. В последние годы Анатолий Сивохин занимал пост главреда «Радио 54».

КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Сивохина.

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