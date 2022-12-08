«Дедушка просил помощи»: спасатели вызволили пожилых супругов из запертой квартиры в Новосибирске

Помощь врачей понадобилась пожилым супругам, запертым в новосибирской квартире. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске жители дома на Большевистской улице вызвали спасателей. Они сообщили, что из запертой квартиры слышны крики.

– Спасатели прибыли на место 7 декабря. За дверью было слышно, что дедушка просил помощи. Специалисты обеспечили доступ в помещение. В квартире обнаружили пожилую пару – женщину 1942 года рождения и мужчину 1939 года рождения, – уточнили в сводке МАСС.

Пенсионерам было плохо, их срочно передали бригаде врачей скорой помощи. Что произошло с пожилой парой, выяснят врачи.

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